André Villas assinalou esta sexta-feira os nove anos da vitória do FC Porto sobre o Benfica, em pleno Estádio da Luz, que permitiu à equipa do Dragão festejar a conquista do 25.º título, em 2011, no recinto do rival. «A maior alegria da carreira» do atual treinador do Marselha.

«Se há datas que não se esquecem, esta é sem dúvida uma delas: faz hoje 9 anos que o FC Porto se sagrou campeão na Luz! Este jogo deu-nos o 25º título e pessoalmente a maior alegria da minha carreira! Um conjunto de jogadores de sonho e um staff técnico e médico unido por um só objetivo. Um presidente e uma estrutura singulares. “Este é o nosso destino”. Inesquecível», escreveu o treinador na sua conta pessoal no Instagram.