Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição (castigado), em declarações à Sport TV, depois da goleada do FC Porto em Vizela (4-0), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Entrada muito forte do FC Porto?]

- O Vizela tem um registo caseiro admirável até à data, com uma derrota apenas com um candidato ao título consentida no último minuto. O que diz bem da força da equipa perante os seus adeptos. Uma marca forte que o seu treinador tanto apregoa. Adeptos sempre a incentivar e a empurrar a equipa. Era nossa obrigação esvaziar um pouquinho o balão e atirar-nos ao jogo com tudo desde o início. Fizemo-lo bem, criámos várias situações no período inicial. Sete ou oito, não sei precisar. A equipa foi muito séria, muita honesta com o jogo e as coisas acabaram por sair. A partir de determinando momento, na segunda parte, com a expulsão e com o nosso terceiro golo, os jogadores acabam por querer controlar, fazer uma gestão do jogo que, não devendo acontecer, acaba por ser aceitável.

[O FC Porto entrou com dois ponta de lança]

- Dois pontas de lança em teoria, porque o Mehdi [Taremi] tem pisado zonas diferentes do campo de há uns tempos para cá. A determinado momento os holofotes começaram a ficar todos em cima dele pela ausência de golos e assistências. Começou a ficar um zoom muito forte e o nosso treinador achou por bem tirá-lo um pouquinho do palco principal para ele ganhar alguma segurança, alguma paz de espírito e perceber que quando retornasse ia fazer um jogo com a qualidade com que ele faz. O Mehdi é um jogador que percorre muitos espaços no campo, cria espaços para os colegas, trabalha em apoio, ataca espaços, joga por fora e dá uma riqueza brutal ao osso jogo. Ele quase que tem um radar na cabeça do qual raramente se desconeta. Isso faz dele um jogador com muita qualidade. As pessoas que não olhem para ele só em termos de números, mas também pela ação e influência que ele tem no nosso modelo.

[Já são dez jogos sem marcar…]

- O golo não está a entrar, mas se calhar vai entrar quando menos esperarem. Quando fizer um, fará dois, três e quatro.

[Décima vitória consecutiva do FC Porto, o que é que significa?]

- Nada, significa que estamos a fazer o nosso trabalho. Amanhã regressamos ao trabalho.

[Confiantes para o Benfica?]

- Sim, confiantes, mas não pelo que acabou de acontecer aqui, mas porque confiamos no nosso trabalho. Aprendemos todos os dias com os jogadores. Esse é o nosso conforto principal. Gente com trabalho, com brio, que trabalha sempre de forma muito estóica e brava.

[Que se passa com Grujic?]

- Terá de ser falado com o departamento médico. Teve um pequeno desconforto, nada de muito especial, acreditamos que muito em breve estará de volta ao trabalho.