Galeno, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV após o jogo com o Lyon da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa 2021/22 e que terminou com vitória dos franceses por 1-0, no Dragão:

«Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar no jogo, entrámos bem e o jogo acabou bem equilibrado. Merecíamos ganhar, mas agora é descansar. Isto ainda não está acabado. A bola veio rápida e até achei que o central ia tirar, não estava à espera [na oportunidade qe teve]. Bateu na canela e infelizmente foi para fora. Nunca desistimos, entramos em todos os jogos para ganhar, vamos entrar com tudo em França. Penálti? Disseram-me que bateu no pé dele primeiro e depois foi à mão. Não podemos ficar a lamentar.»