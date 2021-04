Tomás Esteves marcou este domingo o primeiro golo no Championship inglês. O lateral direito emprestado pelo FC Porto entrou ao minuto 81, quando o Reading perdia em casa com o Swansea, e fixou o resultado final já em período de descontos (2-2).



O jovem tem sido pouco utilizado nos últimos meses. Não é titular desde 16 de fevereiro e foi opção para os minutos finais em quatro dos últimos dez encontros do Reading.



Lucas João (titular) e Alfa Semedo (entrou ao 65.º minuto) também foram utilizados pelo treinador Veljko Paunović.



Veja o golo de Tomás Esteves: