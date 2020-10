O futebolista sérvio Marko Grujic, um dos últimos reforços do FC Porto para 2020/2021, salientou o entusiasmo por representar um antigo campeão europeu e sublinhou o apoio que os adeptos portistas dão à equipa.

«Estou contente por jogar neste clube fantástico, que é um ex-campeão da Europa. De jogar para vós, adeptos, muito conhecidos na Europa pelo apoio que dão à equipa. Mal posso esperar para ir para Portugal e treinar com a equipa», afirmou, em declarações por vídeo, aos canais de clube, a partir da concentração na seleção da Sérvia.

Compatriota e antigo atleta dos portistas entre 1993 e 2001, o sérvio Ljubinko Drulovic também falou aos canais do FC Porto e elogiou as capacidades do médio emprestado pelo Liverpool.

«Marko Grujic é um excelente jogador, um excelente reforço para o FC Porto. Ainda jovem, mas já tem experiência. No ano passado, fez uma excelente época ao serviço do Hertha Berlim na Alemanha e espero que consiga o seu espaço na equipa do FC Porto», disse.