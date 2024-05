Campeão da Liga Conferência, o Olympiakos quer a permanência de David Carmo por mais uma temporada (até junho de 2025) e, segundo apurou o Maisfutebol, já desenhou uma nova proposta de empréstimo.

Os gregos trabalham para enviar muito em breve a seguinte oferta para o FC Porto: o pagamento de um milhão de euros de taxa de cedência, com opção de compra de 12 milhões de euros.

Com a iminente saída de Sérgio Conceição dos dragões, o futuro do central de 24 anos ainda não entrou nos temas prioritários na agenda do novo presidente André Villas-Boas. Há muito para ser discutido nos próximos tempos, com vários cenários em equação: regressar e ser reaproveitado pelo novo treinador ou até mesmo vendido, visto que está valorizado no mercado.

Carmo, recorde-se, foi emprestado ao Olympiakos depois de um desentendimento interno com Conceição. Foi cedido por seis meses para o clube grego, que, na ocasião, assegurou uma opção de compra de 18 milhões de euros.

No futebol da Grécia, David Carmo, que tem contrato válido com o FC Porto até junho de 2027, voltou a ganhar destaque. Rapidamente assumiu o posto de titular absoluto, tendo feito, ao todo, 20 jogos oficiais, todos como primeira opção.