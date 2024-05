David Carmo, jogador do Olympiakos, em declarações à Sport TV, após a conquista da Liga Conferência, frente à Fiorentina, por 1-0:

[Como se tem sentido no Olympiakos?] «Tenho me sentido bem. Como dá para ver fora de campo, as coisas dentro tornam-se mais fáceis. Encontrei aqui uma família e estou muito feliz por ter vindo para aqui. Estou para sempre grato a este clube por estes momentos.»

[Primeira metade da época mais complicada] «A vida é assim. Nos momentos menos bons temos de ser fortes e é aí que se vê quem somos verdadeiramente. Aqui tive uma grande ajuda, sozinho não conseguia, e felizmente as coisas encaminharam-se para o melhor. Estou também grato por todos os momentos que passei no FC Porto, esta época e meia. Agora veremos o que o futuro trará.»

«As pessoas vão sempre falar, faz parte do que fazemos. Temos de nos agarrar às pessoas que nos amam e não aquelas que falam mal.»

[Futuro?] «O que quero no futuro é ganhar estes dois jogos por Angola (qualificação para o Mundial).»

[Voltar a Portugal e ao FC Porto?] «Não consigo responder agora.»