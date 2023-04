O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta terça-feira que Otávio percebe bem o que tem de dar à equipa, seja mais em zonas centrais ou mais a partir da direita.

Conceição foi questionado sobre as valências que Otávio pode dar à equipa, numa altura em que tem jogado mais ao lado de Uribe no meio-campo. O técnico diz que «não há muita diferença» e que Otávio ocupa no fundo, de forma mais frequente, o «corredor central», podendo estar «mais alto ou mais baixo» no terreno.

O técnico dos azuis e brancos disse mesmo que Otávio é um jogador «manhoso», uma vez que sabe o que Conceição quer nos distintos papéis.

«Ele pode partir do corredor direito, mas preferencialmente, pelo que quero dele no nosso jogo, principalmente com bola, é a ocupação do corredor central. Pode estar já lá e, de frente para o jogo, define muito bem. é manhoso, conhece muito bem o que quero quando o meto como duplo pivô ou no corredor, ou atrás do avançado. Um bocadinho mais alto, mais baixo, mais no corredor central, mas não há muita diferença. Poderá, consoante o que se define o para o jogo, estar mais alto ou mais baixo», observou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à visita a Famalicão (quarta-feira, 20h30), para o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.