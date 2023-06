Otávio está convocado por Roberto Martínez para os compromissos de junho da Seleção Nacional, mas no entretanto, o médio do FC Porto tem aproveitado os dias livres para se divertir.

Divertir, ponto e vírgula.

É que o internacional português passou por um momento de maior tensão, ainda que de forma descontraída, neste sábado.

Otávio viajou até ao Dubai com a família, e teve a oportunidade de contactar com alguns animais mais exóticos. Mas foi com uma cobra que o jogador 28 anos mostrou maior desconforto. Surpreendido pelas costas, Otávio nem queria acreditar quando lhe colocaram uma sobre o corpo.

