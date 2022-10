Além da goleada aplicada ao Club Brugge (4-0), Otávio teve outros motivos para festejar na última quarta-feira. O internacional português alcançou a marca de 250 jogos com a camisola do FC Porto e destacou a felicidade por ter chegado a um registo tão importante.

«É uma marca importante na minha carreira. Fazer 250 jogos no FC Porto é muito difícil. Fico mesmo muito feliz por me juntar a alguns atletas que têm história no clube. Já me sinto um dragão e totalmente em casa desde o primeiro dia em que fui recebido. Sou muito feliz aqui. Mas os 250 jogos já passaram e agora é focar no próximo jogo e fazer o máximo de jogos possível», começou por dizer aos órgãos de comunicação dos dragões.

«Foi um dia especial. 250 jogos pelo FC Porto e uma vitória expressiva e importante para a qualificação. Acabou o jogo com o Brugge e já estava a pensar no Santa Clara. Quero fazer o máximo de jogos possíveis esta época, se possível com vitórias», completou.

Otávio distinguiu os «jogos contra a Roma e os jogos dos títulos» como «os mais especiais» de dragão ao peito e traçou objetivos para o futuro.

«A cada ano que passa, o meu sonho é ganhar tudo o que é possível. Sou feliz aqui e quero ajudar o FC Porto em busca de mais títulos», rematou.

Otávio, de 27 anos, chegou ao FC Porto em 2014/15, oriundo do Internacional. Começou pela equipa B, foi cedido ao Vitória de Guimarães e fixou-se como elemento importante nos portistas em 2016/17. Agora, é um dos capitães e, além dos 250 jogos, já soma 25 golos e 58 assistências.