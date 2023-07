«Vão ter de levar comigo mais um ano».

A frase pode ter uma interpretação mais ou menos linear, mas deixa a ideia de que Otávio está a pensar na permanência no FC Porto, apesar da cobiça do mercado, nomeadamente do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

Em declarações ao Porto Canal, o internacional português expressou o sentimento de estar novamente inserido no grupo de trabalho, a preparar a temporada 2023/24.

«Mesmo nas férias, mantive o contacto com os meus colegas. Tenho grandes amigos aqui. Falam sempre de mim, já estou habituado, mas vão ter de levar comigo mais um ano», diz Otávio.

«Trabalho sempre para dar o máximo por este clube e pelos nossos adeptos. É isso que vou continuar a fazer», acrescenta.

Otávio deixa claro que «toda a gente quer fazer melhor, individual e coletivamente». «Na época passada conquistámos três títulos e poderiam ter sido quatro. Esta época vamos tentar conquistar os quatro», reforça.

O primeiro título em jogo é a Supertaça, frente ao Benfica.

«Vamos com tudo para tentar ganhar o primeiro título. A partir daí, é jogo a jogo. O primeiro jogo da Liga vai ser importante, tal como o último, por isso temos de entrar forte na época», refere.

Também a nível individual o internacional português coloca o foco em melhorar o registo: «Quando uma época acaba, digo sempre que quero fazer melhor na época seguinte. Tenho os meus objetivos, as minhas metas, e vou atrás, sempre em prol da equipa, como é óbvio. A equipa é o mais importante e vou trabalhar sempre para dar o meu melhor.»

Otávio recebeu, nesta quarta-feira, o prémio de melhor golo da época 2022/23, apontado ao Famalicão, na Taça de Portugal, e não tem dúvidas de que foi «o melhor da carreira».

«Fico feliz por este prémio. Acima de tudo, aquele golo foi importante porque no fim conquistámos a Taça de Portugal, senão não teria valido de nada. Valeu a pena e fico feliz por aquele golo. Já estava cansado, mas foi na inspiração e permitiu-nos ir à final», recorda.