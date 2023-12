Pepe ficou a conhecer o castigo pela expulsão no Clássico esta segunda-feira e vai falhar os próximos dois jogos do FC Porto. O defesa-central de 40 anos participou em 14 dos 24 jogos dos dragões esta temporada, tendo ficado de fora em oito deles por suspensão ou problemas físicos.

Nas outras duas partidas, frente a Vilar Perdizes (Taça de Portugal) e Estoril (Taça da Liga), Sérgio Conceição deixou o capitão a descansar.

Expulso nos últimos minutos da Supertaça diante do Benfica, com cartão vermelho direto, Pepe falhou as duas primeiras jornadas da Liga, diante de Moreirense e Farense.

O defesa-central alinhou na terceira jornada do campeonato, mas ficou de fora da ronda seguinte por problemas físicos. Pepe regressou à quinta jornada, ainda defrontou o Shakhtar para a Liga dos Campeões, mas foi forçado a parar novamente, desta feita durante quatro jogos (Gil Vicente, Benfica, Barcelona e Portimonense).

Conceição deixou o internacional português de fora do jogo com o Vilar de Perdizes, na Taça de Portugal, mas voltou a poder contar com Pepe na visita ao Antuérpia. A seguir desse encontro na Bélgica, o central luso-brasileiro fez mais três jogos completos, até que se lesionou em Guimarães.

Pepe não esteve, depois, presente na vitória frente ao Montalegre, na Taça de Portugal, mas recuperou a tempo de defrontar o Barcelona, na Catalunha, além de completar 90 minutos em Famalicão, no jogo seguinte.

Sérgio Conceição deixou Pepe no banco na eliminação da Taça da Liga, no reduto do Estoril, mas o central voltou a ser opção no encontro seguinte, na receção ao Casa Pia, tendo sido substituído aos 83 minutos, já depois de ter marcado. O central também defrontou e marcou ao Shakhtar.

Depois, veio o Clássico, onde viu dois cartões amarelos e abandonou o terreno aos 51 minutos, depois de uma agressão a Matheus Reis.

Pepe, que tem 1.191 minutos nas pernas esta temporada, distribuídos por Supertaça, Liga e Liga dos Campeões, marcou também três golos e deu uma assistência.

TOTAL DE JOGOS REALIZADOS: 14

TOTAL DE JOGOS PERDIDOS: 8 (+2 com este castigo)

JOGOS EM QUE FICOU DE FORA POR OPÇÃO: 2