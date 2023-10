Os administradores da SAD do FC Porto arrecadaram 3,629 milhões de euros no exercício 2022/23, de acordo com o Relatório e Contas apresentado na sexta-feira à noite, com um resultado negativo de 47,6 milhões de euros.

Para além da remuneração fixa de 2,023 milhões, o presidente e os administradores executivos receberam um prémio extraordinário de 1,6 milhões, «em virtude do impacto financeiro muito positivo no exercício 2022/2023, resultante do apuramento direto para a fase de grupos da UEFA Champions League», por determinação da Comissão de Vencimentos.

O prémio foi pago a Jorge Nuno Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Luís Gonçalves e Vítor Baia.

Nota ainda para as administradoras não executivas. Maria Manuela Aguiar Dias Moreira prescindiu do recebimento das senhas de presença, Rita de Carvalho Araújo Moreira recebeu seis mil euros por esse meio e Teresa Cristina Costa Leite de Azevedo «recebeu uma avença da FC Porto Media, como comentadora política do Porto Canal, de 30 mil euros».