O presidente do FC Porto, Pinto da costa, afirmou neste domingo que «a continuidade do treinador não é assunto», pois Sérgio Conceição «tem contrato por mais dois anos e disse que queria ficar e cumpri-lo».

Um dia depois de o clube conquistar o 30.º título de campeão nacional, o líder azul e branco diz que o tema é «só para quem quer criar confusão» e que «a época vai ser preparada» como de costume.

«Não através dos jornais como outros fazem, mas nos nossos gabinetes com a maior discrição possível», afirmou o canal do clube.

Pinto da Costa enalteceu ainda os adeptos, que «têm sido fantásticos» e que espera nova demonstração disso mesmo.

O FC Porto ainda disputa a Taça de Portugal e o dirigente portista aproveitou para abordar uma temática antiga dos seus anos à frente do FC Porto.

«Na Taça, um clube do Norte e outro do Centro vão ter de ir jogar a Lisboa, mas pelo menos que enchamos o Estádio do Jamor que, normalmente, está às moscas», disse.