O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, assumiu este sábado que os azuis e brancos ficarão afastados da hipótese do título de campeão nacional em caso de derrota na receção ao Benfica, no domingo, no clássico da 24.ª jornada da I Liga.

«Jogo decisivo? É evidente. Se o FC Porto perder, deixa de ter hipóteses, mas estamos todos confiantes de que vamos ganhar. Não há jogo nenhum em que possamos garantir que existe um vencedor antecipado. Pode haver maiores probabilidades de vencer, mas vencedores antecipados não há. Se existissem, não tínhamos vencido o Arsenal», vincou Pinto da Costa, citado pela Lusa, relativizando as consequências dos resultados desportivos nas eleições.

Pinto da Costa falou do clássico em declarações aos jornalistas no final de uma sessão da lista “Todos pelo Porto”, que apresentou António Oliveira, antigo jogador e treinador do clube e atual acionista da SAD, o empresário e gestor João Rafael Koehler e a ortopedista Marta Massada como três dos candidatos à direção do FC Porto nas próximas eleições para os órgãos sociais.

«A equipa de futebol merece-me a maior confiança e teve há pouco tempo uma exibição fantástica frente ao Arsenal, que é uma das melhores equipas do futebol europeu. Confio inteiramente neles. Se algo correr mal, não altera em nada a minha determinação de ter uma equipa ainda melhor e um treinador como o que temos», referiu.