O campeonato ainda não terminou e esta já é a pior temporada do FC Porto com Sérgio Conceição ao comando, no que toca a cartões vermelhos.

Com a expulsão de Evanilson este sábado, diante do Famalicão, subiu para nove o número de vermelhos que a equipa portista já viu em 2023/24 na Liga, ao cabo de 29 jornadas.

O cenário tem-se até agravado nos últimos jogos, o que comprova o desnorte emocional da equipa.

Antes da derrota em casa do Estoril, o FC Porto tinha visto cinco cartões vermelhos, o mesmo registo da temporada passada, que era a pior neste capítulo. Com duas expulsões na Amoreira (Diogo Costa e Francisco Conceição), o vermelho a Pepe na última ronda e agora o de Evanilson, os dragões chegaram às nove expulsões, quase o dobro do que aconteceu na última época.

Na primeira época com Conceição, em 2017/18, o FC Porto recebeu dois cartões vermelhos, enquanto na temporada seguinte, a melhor neste aspeto, viu apenas um. Em 2019/20, foram três expulsões, seguindo-se duas épocas com quatro. Na última, como referido acima, foram cinco os vermelhos exibidos a jogadores do FC Porto.