Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em entrevista à flash interview da Sporttv, após a vitória no Estádio do Dragão, por 5-0, sobre o Benfica, na 24.ª jornada da liga portuguesa.

[Lição bem estudada?] «Os jogadores estão de parabéns, interpretaram em pleno aquilo que foi preparado e os diferentes momentos do jogo. Perceberam o que podíamos usufruir na equipa adversária. Grandíssimo jogo, mas que só vale três pontos. Temos uma mentalidade vencedora e de campeão e é essa que diariamente queremos passar aos jogadores. Mas temos de ir a Barcelos e dar a mesma importância que demos a este jogo. Estou obviamente contente pela vitória, mas também por ser afirmativa daquela que é a qualidade do grupo de trabalho. Temos de encarar cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Incluo também os adeptos nesta vitória, que são muito importantes neste final de campeonato.»

[Montanha russa que a equipa vai vivendo?] «Estou satisfeito, posso não demonstrar, mas o meu espírito é esse. Eu acho que esta concentração competitiva estivesse presente em determinados jogos, não teríamos a distância que temos relativamente aos adversários. Ainda há alguns jogos a fazer. Nesta casa somos habituados a nunca desistir e superar as dificuldades, tendo uma resiliência muito grande dentro de nós.»

[Este é o jogo mais perfeito desde que está no FC Porto?] «Todos os jogos que me deram títulos são perfeitos.»

[Este jogo deu motivação para encarar o resto do campeonato?] «Esse entusiasmo tem de estar sempre presente. Não é um resultado que nos tem de dar confiança, mas sim o trabalho diário»

[Esperava mais do Benfica?] «Normalmente o que dizem é isso! Já com o Arsenal disseram que foi fraquíssimo. Hoje vão dizer que o Benfica foi muito mau. Não! Há que dar mérito aos meus jogadores. Percebemos o que tínhamos de fazer perante o Benfica e o que explorar. Há muitos momentos do jogo em que o espaço apareceu porque nós o provocamos. Mas podíamos ter feito mais um ou outro golo, foi um jogo completo. Agora tem de haver mais jogos completos até ao final da época.»