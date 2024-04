Sérgio Conceição diz que o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao V. Guimarães «não salva nada». Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira, o treinador do FC Porto afirma que os dragões vão dar tudo pela prova-rainha até ao final da prova.

«O foco na Taça de Portugal continua igual. Não há jogos para salvar nada. Vamos lutar pela Taça até à final. No campeonato vamos encarar cada jogo como se fosse uma final e tentar chegar aos melhores lugares possíveis. Vamos todos trabalhar, evoluir e dar o máximo até ao final da época», começou por dizer.

Sérgio Conceição não pode contar com Francisco Conceição e Diogo Costa devido a castigo, mas diz que tem opções no plantel para substituir os dois jogadores no encontro desta quarta-feira.

«Todos são importantes e têm valor. Basta trabalhar, serem dedicados e ambiciosos. Não estarão esses dois, mas estarão outros. Temos opções. Há muita gente que está a trabalhar e à espera do lugar», concluiu.