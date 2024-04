O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, garantiu esta segunda-feira que, se for reeleito para o cargo nas eleições do próximo dia 27 de abril, que «quer» Sérgio Conceição como treinador.

«Tenho a certeza – e para me antecipar – que se eu for reeleito, o meu treinador, o que eu quero, é Sérgio Conceição», afirmou Pinto da Costa, em entrevista à SIC, já depois de dizer que entendeu o abraço de Conceição na apresentação da candidatura como um «abraço amigo».

«Tem de perguntar-lhe a ele [ndr: se o abraço foi vinculativo]. No meu entendimento, foi um abraço amigo, de quem sente o FC Porto, de quem vive o FC Porto», comentou.

Questionado ainda sobre se tem algum pacto com Sérgio Conceição caso vença as eleições, Pinto da Costa não desenvolveu. «Não digo, não digo», respondeu, apenas, dizendo depois que não tem um plano B para Sérgio Conceição.

«Não, não tenho. Só tenho o plano A», finalizou.

Pinto da Costa admitiu ainda que o FC Porto, após a derrota com o Estoril, está «praticamente fora da corrida» ao título nacional e que as possibilidades de acesso à Liga dos Campeões 2024/25 «são poucas».

Entre outros assuntos, falou ainda do cumprimento do regulamento da UEFA, dos capitais próprios e do guarda-redes Diogo Costa e uma eventual venda do atleta.