O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, admitiu esta segunda-feira que os azuis e brancos estão «praticamente fora da corrida» ao título na Liga em 2023/24 e que as possibilidades de alcançar um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões, no mínimo através do segundo lugar, «são poucas».

«Temos de ser realistas em termos de título: praticamente estamos fora da corrida. Agora, temos mais coisas para ganhar», começou por dizer, em entrevista à SIC.

«Temos uma Taça de Portugal que pretendemos vencer, vamos tentar ultrapassar as dificuldades do V. Guimarães, que está num bom momento», prosseguiu, em alusão ao duelo das meias-finais da Taça de Portugal.

Sobre as possibilidades de estar nos lugares da Champions, Pinto da Costa reconheceu a dificuldade. «São poucas. Ainda não é impossível, mas temos de ser realistas, são poucas», respondeu Pinto da Costa.

Ao fim de 27 das 34 jornadas, o Sporting é líder com 68 pontos (menos um jogo disputado), seguido do Benfica, com 67 pontos. O FC Porto é 3.º classificado, com 58 pontos.

Na mesma entrevista, Pinto da Costa garantiu que, se for reeleito presidente do FC Porto, que é Sérgio Conceição que quer como treinador dos azuis e brancos. Entre outros assuntos, falou ainda do cumprimento do regulamento da UEFA, dos capitais próprios e do guarda-redes Diogo Costa e uma eventual venda do atleta.