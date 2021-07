Declarações do jogador do FC Porto, João Mário, na flash interview do Porto Canal após o empate frente à Roma (1-1, em jogo particular de pré-época:

«Foi um jogo muito bem disputado, sabíamos que íamos enfrentar uma equipa de topo mundial, bem orientada, mas acho que nos batemos bem. Estivemos sempre por cima, criámos mais perigo. Eles acabaram por marcar primeiro, mas nós lutámos sempre para dar a volta. Demos o máximo, se continuarmos assim vamos fazer grandes coisas este ano.

[Jogar a lateral-direito] Aos poucos vou-me adaptando, não é a minha posição de origem, mas cada vez mais estou a assimilar o processo. Tenho de continuar a trabalhar para merecer minutos e continuar a ajudar a equipa.

[Como está a equipa?] A equipa está sempre unida, somos um grupo muito forte, temos um grande espírito e é sempre bom partilhar balneário com estes craques todos. Tem sido um orgulho para mim e espero que assim continue por muitos anos.

[Ansiosos pelo início oficial da época?] Sim, estamos a trabalhar para os jogos oficiais. Frente ao Lyon queremos mostrar mais uma vez que estamos prontos para os jogos a sério.»