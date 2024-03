O advogado de Sérgio Conceição confirmou esta segunda-feira que o treinador do FC Porto avançou com uma queixa-crime contra o autarca de Cartaya, Manuel Barroso, na sequência do tumulto num torneio de sub-9 realizado em Espanha, bem como com uma queixa por «denúncia caluniosa».

«Foi apresentada ontem, logo a seguir aos factos, queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição. Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não tem qualquer fundamento de verdade. Face às notícias entretanto publicadas, avançaremos também com uma queixa por denúncia caluniosa contra o autarca Manuel Barroso», declarou Pedro Henriques, em nota enviada à imprensa, ao início da tarde.

O treinador dos azuis e brancos foi acusado de tentativa de agressão a um árbitro e ao autarca de Cartaya, na província de Huelva, à margem da final do torneio Gañafote Cup, onde participou o seu filho mais novo, José.

O autarca de Cartaya, Manuel Barroso, afirmou, em declarações à rádio Antena Huelva, que foi alvo de agressões e que tencionava apresentar queixa contra o treinador do FC Porto.

Entretanto, fonte próxima do treinador dos dragões esclareceu que no final do jogo, Sérgio Conceição «dirigiu-se a alguns intervenientes no jogo, incluindo o árbitro da partida, para comentar um lance em que a equipa do FC Porto terá sido prejudicada e que deixou triste vários pais dos jovens do FC Porto, ao ver a desilusão dos seus filhos».

A mesma fonte adianta que um dos filhos de Sérgio Conceição que estava junto a si, no caso Moisés Conceição, «foi empurrado pelo autarca Manuel Barroso» e que, na sequência disso, Sérgio Conceição «tentou separar a confusão, à qual se tinham juntado várias pessoas presentes no local, tanto intervenientes no jogo como adeptos», tentando «impedir que o autarca Manuel Barroso pudesse tentar novamente agredir o seu filho».