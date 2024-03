O plantel do FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira no Olival, ainda com Marcano, Zaidu e Nico González em tratamento.

À semelhança do que aconteceu na véspera, o médio espanhol também fez trabalho de ginásio.

Sérgio Conceição ainda não contou com os internacionais Diogo Costa, Pepe, João Mário e Francisco Conceição, Wendell, Pepê e Galeno, Mehdi Taremi, Eustáquio, Jorge Sánchez, Alan Varela e Bernardo Folha.

O treinador portista concedeu umas miniférias aos restantes jogadores que duram quatro dias. O plantel volta ao trabalho na terça-feira.

O próximo jogo do FC Porto é a visita ao Estoril, na 27.ª jornada da Liga, marcada para 30 de março.