O FC Porto foi multado em 8.874 euros e o seu diretor de comunicação, Francisco J. Marques, suspenso 45 dias e multado em 7.854 euros, segundo a decisão de um processo disciplinar relacionado com críticas a arbitragens, conhecida esta terça-feira através de comunicado do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«No dia 19.03.2024 foi proferida decisão que condenou a Arguida Futebol Clube do Porto - Futebol SAD, pela prática uma infração disciplinar p. e p. pelo artigo 112.º, n.ºs 1, 3 e 4 [Lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros] do RDLPFP, na sanção de multa no valor de 8.874,00 € (oito mil oitocentos e setenta e quatro euros) e o arguido Francisco José Carvalho Marques, pela prática de uma infração disciplinar p. e p. no artigo 136.º, n.ºs 1 e 3 [Lesão da Honra e da reputação e denúncia caluniosa] do RDLPFP, em sanção de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias e, acessoriamente, em sanção de multa no montante de 7.854,00 € (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro euros)», lê-se, na decisão do processo disciplinar.

O processo tinha sido instaurado a 21 de fevereiro e remetido no dia seguinte à Comissão de Instrutores da Liga, tendo como arguidos a SAD do FC Porto e Francisco J. Marques. A acusação foi recebida a 7 de março e, dia 15, realizada a audiência disciplinar, «tendo os arguidos confessado os factos de modo integral e sem reservas».

Recorde-se que Francisco J. Marques já tinha sido multado e suspenso no âmbito de outro processo, também em 45 dias.

No âmbito de outro processo, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado em 765 euros, igualmente por críticas à arbitragem, na sequência da participação feita pelo Conselho de Arbitragem.