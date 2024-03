A candidatura «Todos pelo Porto», encabeçada por Pinto da Costa, apresentou, esta terça-feira, uma proposta em que pretende criar uma equipa sénior de futebol feminino, assim como avaliar a introdução do futsal e do surf no clube.

«Futebol feminino é já uma realidade do clube, com as equipas de sub-13 e sub-15, mas durante o próximo mandato o FC Porto terá uma equipa sénior, que lutará todas as épocas pela conquista de títulos», começa por explicar a lista do atual presidente dos dragões.

Quanto à criação do futsal, Pinto da Costa vê com bons olhos o crescimento da modalidade e aponta como meta «conduzir e concluir os estudos de viabilidade» do futsal, de forma a perceber como pode ser implementada no FC Porto.

«Temos analisado o crescimento, tanto ao nível do número de adeptos como a atração televisiva e mediática. Assim, durante o próximo mandado, vamos definir a melhor forma de implementar a modalidade, seja de forma orgânica ou através da aquisição de um clube».

Por fim, o surf também é mencionado pela candidatura «Todos pelo Porto», como uma das modalidades de «maior crescimento em Portugal», sobretudo pelo número de praticantes. Em cima da mesa estão parcerias ou até mesmo a aquisição de um ou mais clubes de surf na região, com o objetivo de criar «a maior escola de surf do país».