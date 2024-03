Francisco Conceição está a fazer a sua melhor temporada de sempre, depois de ter regressado ao FC Porto, após uma experiência frustrante no Ajax. Chamado pela primeira vez à Seleção A, o jovem avançado falou da «decisão certa» de voltar ao Dragão e também comentou a opção de Galeno de jogar pelo Brasil.

Conseguiu ter impacto no FC Porto esta época, espera conseguir o mesmo na seleção?

- Quero criar um impacto na equipa, no sentido de mostrar que tenho valor para aqui estar, para ajudar a equipa. Sabemos que é um grupo com muita qualidade, que fez uma qualificação irrepreensível. Para estarmos aqui temos de ter valor, muita qualidade, é isso que vou tentar mostrar para ter esse impacto positivo e tentar ajudar a equipa.

No FC Porto já tem um papel bem definido, aqui é tudo novo? Sente-se à vontade?

- Chegando aqui à seleção A, sente-se aquele nervoso normal. Estamos a representar a nossa seleção, acho que é o momento mais alto para um jogador. É normal que chegando aqui não esteja completamente à vontade, mas isso vai passar rapidamente. No clube tenho feito exibições consistentes, tenho estado a evoluir, a mostrar as minhas qualidades. O clube também está melhor e espero continuar assim e acabar a época num grande momento.

O ano passado saiu para o Ajax, mas depois decidiu voltar. Foi a decisão certa?

- Regressei por isso mesmo, achei que era o melhor para mim, sabendo que as coisas não tinham corrido tão bem no Ajax. Acho que há sempre pontos positivos a retirar de uma experiência. Foi um momento difícil. Fui para fora com o objetivo de mostrar aquilo que valho, não consegui, pensei no que faltou, a culpa é sempre nossa. Tentei agarrar-me a isso, ver o que faltava e voltei ao FC Porto. Foi a decisão certa, agora, graças a Deus, é continuar.

Galeno escolheu a seleção do Brasil em detrimento de Portugal? Compreendeu essa decisão?

- Sim, claro, era um sonho que o Galeno tinha. Ele achou que era o melhor para ele, era isso o que ele queria fazer, só lhe desejo a melhor das sortes e que consiga ter sucesso com a seleção dele.