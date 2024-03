Roberto Martínez começou a preparar o embate com a Suécia, marcado para a próxima quinta-feira, com 22 jogadores, no primeiro treino deste estágio, na Cidade do Futebol, que incluí ainda um segundo jogo na Eslovénia, no próximo dia 26.

Como a Federação Portuguesa de Futebol tinha informado previamente, o grupo de 32 convocados foi reduzido para 24, para este primeiro jogo, entre os quais, estão Francisco Trincão e Raphael Guerreiro que, com problemas físicos, estão a ser avaliados pela Unidade de Saúde e Performance da seleção.

Sobraram, assim, 22 jogadores para o primeiro treino que, nos quinze minutos iniciais a que a comunicação social teve acesso, fizeram apenas exercícios de recuperação. Boa parte dos jogadores chamados à seleção estiveram em ação, nos respetivos clubes, no passado fim de semana, por isso, esta segunda-feira foi apenas dedicada à recuperação física.

Roberto Martínez dividiu o grupo em dois, com metade a fazer trabalho em bicicletas estáticas e os restantes a trabalhar no relvado, mas ainda sem bola.

A Seleção Nacional volta a treinar esta terça-feira, pelas 17h00, depois da conferência de imprensa de mais um internacional eleito por Roberto Martínez.