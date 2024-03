O FC Porto iniciou, esta terça-feira, no Olival, a preparação da visita ao Estoril, a contar para a 27.ª jornada da Liga. Num grupo desfalcado pelos compromissos com as seleções, Sérgio Conceição não contou com Diogo Costa, Pepe, João Mário, Francisco Conceição, Wendell, Pepê, Galeno, Taremi, Eustáquio, Jorge Sánchez, Bernardo Folha e Alan Varela, ao serviço da seleção sub-23 da Argentina.

Além disso, Nico González «apresentou fadiga muscular», pelo que foi remetido a trabalho de ginásio, juntando-se a Marcano e Zaidu no boletim clínico.

Os dragões voltam na manhã desta quarta-feira ao Olival. A visita à Amoreira está agendada para as 20h30 de 30 de março (sábado).