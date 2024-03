A Liga italiana informou que abriu um inquérito para investigar as acusações de insultos racistas que incidem sobre o internacional transalpino Francesco Acerbi.

«Depois de ter conhecimento do relatório do árbitro, a justiça desportiva considera necessário que o procurador da Federação proceda ao inquérito para averiguar o que se passou entre o jogador do Nápoles Juan Jesus e o do Inter Milão Francesco Acerbi, no que respeita a alegadas expressões de discriminação racial proferidas por este último», indicou a Liga em comunicado.

Recorde-se que Acerbi foi dispensado da seleção de Itália, que vai ter jogos particulares com a Venezuela e o Equador, isto apesar de a Federação azzurra ter referido que o jogador, que disse ter sido mal-entendido, esclareceu a situação.

Caso seja declarado culpado, Acerbi enfrenta uma suspensão que pode ir até aos 10 jogos.