Francesco Acerbi foi afastado da seleção italiana esta segunda-feira, depois de ter sido acusado pelo brasileiro Juan Jesus, do Nápoles, de ter proferido insultos racistas. O selecionador italiano Luciano Spalletti afastou o defesa do Inter Milão do grupo e chamou, para o seu lugar, Gianluca Mancini, da Roma.

Em comunicado, a federação italiana explica que Francesco Acerbi apresentou ao selecionador Luciano Spalletti e aos seus companheiros de seleção a sua versão da suposta expressão racista relatada por Juan Jesus no decorrer do jogo entre Inter e Nápoles, garantindo que não teve qualquer intenção difamatória ou racista.

No entanto, foi decidido afastar o jogador do grupo que se prepara para dois jogos com a seleção dos Estados Unidos, de forma a «garantir a serenidade necessária à seleção nacional e ao próprio jogador, que volta ao seu clube».

O momento polémico foi captado pelas câmaras da transmissão do jogo da liga italiana que acabou com um empate 1-1. Por volta dos 60 minutos, Juan Jesus chamou o árbitro Federico La Penna para denunciar o alegado insulto racista proferido por Acerbi. Segundo a imprensa italiana, o jogador brasileiro terá dito o seguinte ao árbitro: «Ele chamou-me negro, assim não dá».

Também há imagens dos dois jogadores a conversarem em que Acerbi terá garantido a Juan Jesus que não é racista e até aponta para o companheiro de equipa Marcus Thuram.

Ora veja: