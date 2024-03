A namorada de Danny Namaso revelou, nas redes sociais, que foi alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do FC Porto durante o jogo com o Arsenal, em Londres, a contar para a Liga dos Campeões.

«Durante o jogo de ontem [terça-feira] da Liga dos Campeões, eu e os meus amigos fomos sujeitos a abuso racial e intimidados fisicamente por parte de alguns adeptos do FC Porto. Deixa-me tão chateada que tenha de falar deste tipo de assuntos em 2024 e que os abusos raciais ainda existam», escreveu.

Ora, o avançado portista partilhou a mensagem e acrescentou por baixo: «Os portistas são os melhores adeptos do mundo, mas é com tristeza que recebo esta notícia de ontem. A minha namorada, os meus amigos ou qualquer pessoa devem poder assistir a um jogo do FC Porto em paz, sem serem alvo de ofensas raciais por parte de “alguns” dos nossos adeptos.»

O FC Porto, refira-se, foi eliminado pelo Arsenal nos penáltis, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.