Francisco Conceição está a seis jogos de assinar contrato em definitivo com o FC Porto.

Recorde-se que no acordo de cedência com o Ajax, válido por uma época, ficou estabelecido uma cláusula de compra obrigatória do passe quando Francisco Conceição completasse 25 jogos pela equipa principal, sendo que só contam as partidas em que o jovem esquerdino faça 45 minutos ou mais.

Por isso há catorze jogos em que Francisco Conceição foi suplente utilizado, mas que não entram nestas contas porque em todos eles jogou menos de 45 minutos.

Até esta altura, portanto, o extremo participou em 45 ou mais minutos num total de 19 jogos, pelo que lhe faltam seis para chegar à tal meta dos 25. Quando isso acontecer, o FC Porto tem de comprar o passe por dez milhões de euros e o jovem assina em definitivo.

Isto numa altura em que a equipa tem mais dez encontros até final da época (que podem ser onze se for ao final da Taça de Portugal), o que significa que não pode não falhar mais de quatro.

Se não atingir a meta dos 25 jogos, Francisco Conceição continua a ser desejado para a próxima temporada pela SAD portista, mas nessa altura será necessário negociar com o Ajax, que pode querer mudar as condições acordadas, uma vez que o passe de Francisco Conceição valorizou muito nos últimos meses (até agora com a chamada à Seleção Nacional).