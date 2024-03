A Liga comunicou, esta segunda-feira, as datas e horários de todos os jogos do campeonato, até à 31ª jornada.

Destaque para o «dérbi» entre Sporting e Benfica, que se realiza a 6 de abril, às 20h30, no Estádio José Alvalade e para o escaldante FC Porto-Sporting, que decorre no dia 28 do mesmo mês, às 20h30, no Estádio do Dragão. Referir também a receção do Benfica ao Sp. Braga, um dia antes do «clássico», às 18h e que pode ser essencial para as contas do título.

Recordar que para além destas, foi também confirmada a data para o jogo em atraso do Famalicão-Sporting, que vai ser disputado a 16 de abril, terça-feira, ainda referente à jornada 20 do campeonato.

Fique a par de todos os horários:

Jornada 27:

Sexta-feira, 29 de março

Gil Vicente FC – FC Famalicão, 15h30 SportTV

SL Benfica – GD Chaves , 18h00 BTV

Est. Amadora – Sporting CP, 20h30 SportTV

Sábado, 30 de março

FC Arouca – SC Farense , 15h30 SportTV

Vitória SC – Moreirense FC, 15h30 SportTV

Boavista FC – Rio Ave FC, 18h00 SportTV

Estoril Praia – FC Porto, 20h30 SportTV

Domingo, 31 de março

FC Vizela – Casa Pia AC, 18h00 SportTV

Segunda-feira, 1 de abril

Portimonense – SC Braga, 20h15 SportTV

Jornada 28:

Sexta-feira, 5 de abril

SC Farense – Boavista FC, 20h15 SportTV

Sábado, 6 de abril

FC Famalicão – FC Vizela, 15h30 SportTV

Rio Ave FC – Gil Vicente FC, 15h30 SportTV

SC Braga – FC Arouca, 18h00 SportTV

Sporting CP – SL Benfica, 20h30 SportTV

Domingo, 7 de abril

GD Chaves – Portimonense, 15h30 SportTV

Moreirense FC – Est. Amadora, 18h00 SportTV

FC Porto – Vitória SC, 20h30 SportTV

Segunda-feira, 8 de abril

Casa Pia AC – Estoril Praia, 20h15 SportTV

Jornada 29:

Sexta-feira, 12 de abril

Gil Vicente FC – Sporting CP, 20h15 SportTV

Sábado, 13 de abril

Vitória SC – SC Farense, 15h30 SportTV

FC Porto – FC Famalicão, 18h00 SportTV

Estoril Praia – SC Braga, 20h30 SportTV

Domingo, 14 de abril

Est. Amadora – Rio Ave FC, 15h30 SportTV

Portimonense – Casa Pia AC, 18h00 SportTV

FC Arouca – Boavista FC, 18h00 SportTV

SL Benfica – Moreirense FC, 20h30 BTV

Segunda-feira, 15 de abril

FC Vizela – GD Chaves, 20h15 SportTV

Jornada 30:

Sexta-feira, 19 de abril

Rio Ave FC – FC Arouca, 20h15 SportTV

Sábado, 20 de abril

Moreirense FC – Gil Vicente FC, 15h30 SportTV

Boavista FC – Est. Amadora, 18h00 SportTV

SC Braga – FC Vizela, 20h30 SportTV

Domingo, 21 de abril

GD Chaves – Estoril Praia, 15h30 SportTV

FC Famalicão – Portimonense, 15h30 SportTV

Casa Pia AC – FC Porto, 18h00 SportTV

Sporting CP – Vitória SC, 20h30 SportTV

Segunda-feira, 22 de abril

SC Farense – SL Benfica, 20h15 SportTV