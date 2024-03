A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta segunda-feira, as datas dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal.

O dérbi Benfica-Sporting, no Estádio da Luz, vai jogar-se a 2 de abril, terça-feira, às 20h45. Este será o jogo imediatamente antes do confronto entre os rivais de Lisboa, mas neste caso a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

Recorde-se que, na primeira mão, em Alvalade, os leões venceram os encarnados por 2-1.

Quanto à meia-final que vai opor FC Porto a Vitória de Guimarães, faltam ainda jogar-se as duas mãos, isto porque o jogo dos quartos de final dos dragões, diante do Santa Clara, teve de ser adiado. Assim sendo, os vimaranenses recebem os azuis e brancos no dia a seguir ao dérbi e as duas equipas voltam a medir forças duas semanas depois.

As datas e horas dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal:

2.ª mão

2 de abril: Benfica-Sporting, 20h45 (RTP)

1.ª mão

3 de abril: V. Guimarães-FC Porto, 20h15 (Sport TV)

2.ª mão

17 de abril: FC Porto-V. Guimarães, 20h15 (Sport TV)