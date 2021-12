Fábio Vieira foi o primeiro a impulsionar a vitória do FC Porto frente ao Benfica esta noite, mas esse golo, aos 34 minutos, não tinha acontecido sem a ação fundamental de um miúdo da equipa de sub-14 dos azuis e brancos.

Afonso Brito, um dos apanha-bolas do Dragão, foi decisivo nesse lance, ao entregar com rapidez a bola a Manafá para o lançamento lateral e mereceu um destaque no final da partida.

O jovem falou aos adeptos portistas nas redes sociais, revelando que recebeu os parabéns de Sérgio Conceição após o apito final. Na conferência de imprensa pós-jogo, o próprio treinador do FC Porto comentou a situação.

«Os apanha-bolas fazem parte do jogo, assim como o público, que foi fantástico, mais uma vez. Foi o 12.º jogador. Os apanha-bolas são da formação do FC Porto e ele com aquela reposição rápida tem de ser louvado. Faz parte dos sub-14 e é um menino que sonha fazer parte daquele retângulo mágico e espero que aconteça», afirmou, aos jornalistas.