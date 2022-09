O carro da esposa de Sérgio Conceição foi apedrejado, no final da derrota frente ao Brugge, quando passava junto ao Museu do FC Porto, e agora confirma-se que ficou com marcas visíveis do ataque: sobretudo um vidro partido.

O Porto Canal divulgou imagens da viatura que mostra o vidro partido do lado do condutor, o que significa que pelo menos uma pedra terá batido muito perto da esposa do treinador, para além de outras marcas do ataque.