Sérgio Conceição foi expulso pela 23.ª vez na carreira de treinador no final da vitória do FC Porto frente ao Famalicão, que apurou os dragões para a final da Taça de Portugal.

Na ocasião, o técnico portista desentendeu-se com o banco do emblema famalicense no momento do golo decisivo de Otávio, aos 121 minutos, e recebeu ordem de expulsão por parte do árbitro, Manuel Mota.

De resto, com este vermelho, Conceição iguala o máximo de expulsões numa só época na carreira: quatro.

Em 2020/21, há duas épocas, Sérgio havia sido expulso frente a Paços de Ferreira, Sp. Braga, Portimonense e Moreirense, tudo jogos de campeonato. Nesta temporada, o treinador dos azuis e brancos viu vermelho frente a Benfica, Mafra, Marítimo e agora Famalicão.

As partidas ante os mafrenses e os famalicenses, diga-se, foram para a Taça.

Importa referir ainda que das 23 expulsões, 13 foram ao serviço do FC Porto.