Quatro dias depois da vitória na receção ao Arsenal, o campeonato volta ao pensamento do Dragão, com a deslocação do FC Porto ao terreno do Gil Vicente, a contar para a 23.ª jornada.

Um jogo que antecede a realização do que falta jogar do duelo com o Santa Clara, para a Taça de Portugal, e a receção ao Benfica, dentro de pouco mais de uma semana, para a Liga.

Apesar de garantir que o foco está apenas no encontro de Barcelos, Sérgio Conceição admite fazer algumas alterações, tendo em conta principalmente um eventual desgaste físico.

«Estou a pensar neste jogo de Barcelos, essa é a realidade. Depois dentro desse contexto, olhamos para o estado físico dos jogadores, e uma outra situação, pode levar-me a decidir por um jogador mais fresco. Vou escolher o melhor onze, o que me dá mais garantias», garanitu.

«É nesse sentido, pensando única e exclusivamente no jogo com o Gil Vicente. A nossa margem de erro é praticamente nula e olhamos para eles como uma final», prosseguiu.

O treinador dos dragões lembra que o trabalho a fazer é garantir que a equipa se foque no jogo de campeonato, depois da Champions a meio da semana: «Esse é o nosso trabalho, de passar a nossa mensagem. A nossa Champions e o nosso verdadeiro objetivo é o campeonato. A forma como olhamos para os jogos é sempre igual. Isso tem de estar sempre presente. Todos os jogos são diferentes. Temos de estar num patamar bem acima do que fizemos em Arouca.»