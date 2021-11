Sérgio Conceição diz que gestão que pode fazer para o jogo com Feirense será apenas a pensar no melhor para esse jogo, sem qualquer preocupação em relação à partida da Champions em Liverpoo, quatro dias depois.

«A Taça é a prioridade maior, até porque é o próximo jogo. A gestão que temos de fazer tem a ver com este momento, com as viagens que fizeram, com os jogos que jogaram, mas a pensar nesta partida. O Liverpool vem depois. O que preparámos esta semana foi única e exclusivamente a pensar no Feirense», disse o treinador.

«Mas há várias situações que temos de levar em conta. O Marcano saiu do treino e acho difícil dar o seu contributo. O Pepe está com dificuldades. O Wendell voltou, mas não está ainda a cem por cento na sua confiança. Estes três jogadores dificilmente estarão no jogo com o Feirense.»

Sérgio Conceição admitiu, por isso, que «há aqui várias situações que é preciso gerir», mas que essa gestão terá apenas a ver com o momento dos atletas. «Depois para o Liverpool poderão estar num nível maior, mas isso logo se vê. Nós pensamos nesta altura só neste jogo com o Feirense.»