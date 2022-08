Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Sporting por 3-0:

«O jogo estava estrategicamente planeado dessa forma. Com bola tentarmos aproveitar algumas fragilidades do Sporting, sermos muito pressionantes sem nos faltar clarividência para perceber qual o momento e a zona para pressionar o adversário.

Quando fizemos o golo, o Sporting tinha tido uma bola no poste, mas durante a primeira parte não deixámos sair com perigo o Sporting, que tem qualidade e é uma equipa muitíssimo bem treinada e com jogadores muito móveis na frente.

Na segunda parte demos estrategicamente algum terreno ao Sporting na sua primeira fase de construção. Nos momentos importantes do jogo é verdade que marcámos. O Diogo esteve bem em duas ou tres ocasiões, mas está lá para isso, para defender. O campeonato é longo e é uma maratona. Não é o campeonato da azia, porque se fosse eu levava a taça, de certeza absoluta. Não era preciso jogar.

Fico contente também pelo Taremi estar fora dos dois penáltis e se calhar de mais um ou outro que ficou por assinalar. É sempre visto no sentido negativo. Um abraço ao esforço que ele fez, dando sempre o máximo mesmo estando tocado. No golo do Evanilson ficou com uma mazela e ele quis sempre ficar até ao momento em que decidi tirá-lo.

Não somos matreiros, jogamos limpo. No início da segunda parte, o Ugarte faz falta sobre o Pêpê, que não caiu. Se caísse era o segundo amarelo e expulsão do Ugarte. Isso diz muito da seriedade dos meus jogadores. Quisemos ganhar no campo, mas penso que as duas equipas estiveram muito bem nesse sentido. Foi um jogo de nível Champions.»

[Cinco pontos de vantagem dá-lhe conforto?]

«Não dá conforto nenhum, porque conheço os rivais e as pessoas que estão do outro lado. Na semana passada ganhámos ao Vizela, num jogo em que o resultado talvez não tivesse sido justo para aquilo que não fizemos e que o Vizela fez. Hoje é um resultado claramente justo, mas eu conheço o Ruben, a sua equipa técnica, os jogadores do Sporting e o clube em si. Estamos no início e temos de ter humildade de espírito, que é a base para conseguirmos coisas boas.»