O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que o foco está só e apenas no jogo com o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça da Liga, esta quarta-feira (20h15), descartando que as atenções também já estejam viradas para o regresso à I Liga, no próximo dia 28, no Dragão, ante o Arouca.

Questionado sobre se lançaria Otávio, Taremi e Evanilson a titulares – jogadores que entraram para a segunda parte contra o Vizela, na última jornada do grupo A da Taça da Liga – Conceição fez «uma analogia com os automóveis».

«Por exemplo: se vamos preparar um carro para uma próxima pista mais mediática do que a que temos amanhã, corremos o risco de ter um acidente e depois nem esta nem a outra. Mudei três ao intervalo porque acho que os que entraram, dentro do que faltava, podiam dar características diferentes, mudámos também uma ou outra situação, nomeadamente o primeiro momento de pressão e a dinâmica sem bola. Estou a falar no processo defensivo, a forma como – e onde – ganhávamos a bola e, depois, o que éramos com bola, porque ganhar essa posse no meio-campo ofensivo é diferente do que ganhá-la a 70 metros da baliza. Mudámos porque achámos que podiam dar uma ou outra característica no jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

«Eu preparo o jogo, sinceramente, a pensar no Gil, não a pensar no campeonato. Os que acho que estão melhor em termos físicos e anímicos, no que é a estratégia para o jogo, são os que entram de início. Outros estão, de certa forma, nas mesmas condições, mas só podem jogar 11», concluiu.

O FC Porto-Gil Vicente joga-se no Estádio do Dragão e define um dos quatro participantes na final a quatro da Taça da Liga, em janeiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.