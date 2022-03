Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à Sport tv, após a vitória por 4-2 com o Paços de Ferreira:

«[Entrar bem no jogo foi importante?] Parece-me redutor que os méritos sejam porque entrámos bem no jogo, continuámos bem na partida toda. Houve momentos brilhantes na dinâmica em posse, na diversidade no meio campo ofensivo. Defensivamente, há um ou outro erro que custa-me a aceitar. Não falo de um jogador apenas, erros coletivos. Mas o jogo é muito positivo, com momentos brilhantes.

[Vitinha] É normal que vejam os momentos em que o Vitinha recupera bola para iniciar as jogadas que concluíram em golo. Está num bom momento, com o trabalho que vem a fazer e tem evoluído de forma fantástica sem bola, com bola já sabemos que é um jogador fabuloso, com técnica e qualidade fantásticas. Melhorou muito no passe mais longo, no timing de soltar a bola. Neste momento, é um médio completo, recupera mais bolas, dos jogadores mais presentes a nível defensivo. Isso, com a qualidade técnica dele, enche o campo. É fantástico. Mas não nos podemos esquecer do trabalho do Uribe e do Otávio. Hoje deixámos os centrais sair com bola estrategicamente, correu bem, muitas vezes ganhávamos a bola e fomos para a baliza adversária com perigo. Pena são os golos sofridos, dentro do que somos fortes e hoje não estivemos tão bem.

[Erros de Wendell nos golos] Quando há jogadores que fazem golos, gosto de os dar à equipa e aqui é exatamente igual. Olhámos mais para o guarda-redes ou o último jogador batido, gosto de olhar para o início da jogada, para a dinâmica ofensiva do adversário e perceber os erros. Coletivamente, a nível defensiv,o não estivemos tão bem quando estávamos mais baixos. Mais altos, com reação à perda, estivemos vem.

[Uribe mais próximo dos centrais, Taremi na esquerda] Ganhámos consistência com uma ou outra nuance no nosso processo defensivo. O Otávio no corredor central sente-se confortável, o Pepê está muito bem e o Mehdi partindo e fora para dentro também. Tentámos que os jogadores se sintam confortáveis e se extraiam ao máximo. O Uribe é inteligente na ocupação de espaço, permite-nos uma ou outra nuance.»