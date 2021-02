Sérgio Conceição não fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Boavista, da 19.ª jornada da Liga, agendado para este sábado.

Uma situação que, de resto, não tem sido assim tão rara para o técnico portista neste ano civil: desde o início de 2021, Conceição falhou oito conferências de imprensa - pré e pós-jogo -, das 23 possíveis.

Com exceção da antevisão à partida com o Farense, em que o treinador não falou aos jornalistas por ter apresentado naqueles dias alguns sintomas gripais, todas as outras foram por opção.

De resto, o timoneiro dos dragões falhou as últimas três conferências pós-jogo: as duas das partidas com o Sp. Braga (uma para a Taça e outra para o campeonato) e a do encontro no Jamor, com o Belenenses. Todos os jogos ficaram marcados por decisões polémicas dos árbitros.

Conceição também não fez a antevisão à partida com os bracarenses da Prova Rainha, tal como não havia feito do desafio com o Gil Vicente, dos quartos de final.

Antes, também não tinha comparecido diante dos jornalistas após a eliminação na meia-final da Taça da Liga, ante o Sporting.