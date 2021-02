O FC Porto vai tentar a despenalização de Luis Díaz caso o jogador seja castigado pelo cartão vermelho visto no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o Sp. Braga, revelou o diretor de comunicação dos dragões.



«Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens entender penalizar Luis Díaz, naturalmente que o FC Porto tratará de tentar a sua despenalização, mas vamos acreditar que não seja castigado. Foi o lance que foi, com consequências infelizes para o defesa do Sporting de Braga, mas não justificava o cartão vermelho», referiu Francisco J. Marques, em declarações no programa «Universo Porto», do Porto Canal.



Lembre-se que o internacional colombiano viu o cartão vermelho direto depois de um lance com David Carmo. O árbitro da partida foi alertado pelo VAR e após rever as imagens no monitor, decidiu-se pela expulsão do extremo portista.