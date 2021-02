A expulsão de Luis Díaz no lance que ditou a grave lesão de David Carmo espoletou um turbilhão de emoções em Braga, no jogo da primeira mão da meia-final entre Sp. Braga e FC Porto.

Discordando da expulsão do extremo colombiano, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse logo a partir do banco: «assim não vale a pena», enquanto o árbitro Luís Godinho tentava explicar ao banco do FC Porto o motivo para o cartão vermelho.

Nisto, a ambulância que tinha entrado em campo precisou da ajuda dos jogadores, que a empurraram, para sair do relvado – que ficou com uma marca visível dos pneus.

Tudo ficou ainda mais quente após um lance entre André Horta e Uribe, com o colombiano a acabar expulso após uma quezília com Ricardo Esgaio. O administrador executivo da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, foi também expulso por palavras no banco, enquanto Pepe pedia cabeça a toda a equipa e Sérgio Conceição pedia que todos se sentassem.

Mal soou o apito final, Sérgio Conceição foi na direção de Carlos Carvalhal, dizendo: «onze contra onze, levas cinco ou seis, isto é uma vergonha». Carvalhal escusou-se a confirmar as palavras, quer nas entrevistas, quer na sala de imprensa, à qual o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, se deslocou no pós-jogo.

Em campo, houve empate a uma bola, antes das decisões rumo à final, com a segunda mão no Estádio do Dragão, a 3 de março.