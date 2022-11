Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a goleada do FC Porto no dérbi frente ao Boavista (1-4), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Foi uma vitória justíssima da minha equipa. Entrámos muito bem no jogo, nos primeiros 15 minutos podíamos ter definido melhor no último terço. A equipa fez um jogo consistente, embora eu lá de cima veja mais defeitos ainda, mas tenho de dizer que os jogadores estão de parabéns, têm tido uma evolução fantástica e continuamos no nosso caminho. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal. Vamos iniciar agora a Taça da Liga. No campeonato temos de corrigir aquilo que não fizemos tão bem.»

[Sente-se injustiçado por não ter estado no banco no dérbi?] «Gosto destes ambientes, desta forma como se vive o futebol, desta forma apaixonada com o público muito presente. Não estive hoje, estarei noutros dérbis e clássicos na minha carreira.»

[Sente-se perseguido? Petit diz que os árbitros deveriam também poder falar] «Não tenho de comentar as palavras do meu colega e amigo de há muitos anos, apesar de agora estarmos meio chateados, mas não foi de hoje… (risos) Chateados porquê? Estava a brincar […] «Falar disso é falar por cima de um bom jogo de futebol, de um bom jogo da minha equipa. Não comento as palavras do Petit porque acho que não o devo fazer. A minha opinião vocês já sabem.»

[Sobre a lesão de Evanilson] «Não sei a gravidade da lesão. Ainda não falei com o departamento médico. Desci diretamente para o autocarro depois do jogo. Estou proibido de ir à zona técnica durante uma hora. Foi por isso que não foi à conferência depois do jogo dos Açores. Não fazia sentido depois de uma hora ir falar sobre o jogo quando tínhamos um avião para apanhar.»