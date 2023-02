O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da TVI/CNN após a derrota frente ao Inter de Milão (1-0), em jogo da primeira mão dos oitavos de final:

«Um jogo muito competitivo, difícil para as três equipas. Estivemos ao nível desta competição, dos oitavos de final, penso que o Inter na primeira parte, numa falta lateral, só criou uma ocasião de golo. Começámos muito bem a segunda parte. Sabíamos que com o decorrer do jogo, conhecendo os jogadores do Inter, íamos ter mais espaço e chegar com mais facilidade ao ataque. Tivemos duas ou três ocasiões em que tínhamos de fazer golo. Temos de ser mais agressivos a finalizar, depois desculpo se a bola sair para os adeptos, ou para o terceiro anel, como se costuma dizer. Hoje se saíssemos daqui com um empate acharia que era curto. Fica um amargo de boca, mas estamos no intervalo da eliminatória e temos mais 90 minutos para jogar no Dragão.

[Otávio será uma baixa importante para a segunda mão?] Sim, sem dúvida. Mas estará outro. O que me entristece é que houve uma ou outra situação em que podia sair amarelo para os jogadores do Inter, e isso não acontece. Se houve dualidade de critério? Não quero entrar por aí, foi um excelente jogo. Não vou estar aqui a repetir-me para me massacrarem em Portugal e dizerem que me desculpo com arbitragens, não quero isso. Vamos pensar no Gil Vicente e a seu tempo pensaremos no Inter.»