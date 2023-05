Na antevisão do jogo em Famalicão, ainda importante para o FC Porto manter aspirações na corrida pelo título, Sérgio Conceição salientou que tudo se decide em pormenores e em vários tabuleiros.

Nesse sentido, o técnico portista referiu até o Marítimo-Vizela desta noite, que abre a jornada 33.

«A duas jornadas do fim, os jogos são todos importantes, mesmo para alguns clubes que não estejam a lutar pela manutenção, pela Europa ou para ser campeão. Hoje, o Marítimo-Vizela tem o seu peso para as duas equipas. O Vizela vai disputar um jogo que tem que ver com a manutenção, mas também com o título, porque o Santa Clara vai jogar à Luz na última jornada e uma coisa é ir despromovido, outra é ir com a possibilidade de disputar o play-off [de manutenção]. Mesmo as equipas que estão tranquilas, nunca estão. E dou outro exemplo: o Casa Pia fez sete faltas contra o Benfica, contra nós fez 18. E é uma equipa que veio tranquila ao Dragão. No primeiro pontapé de baliza foram 22 segundos que o guarda-redes demorou a pôr a bola em jogo. E é uma equipa que estava tranquilo na tabela. As equipas todas querem ganhar», afirmou o técnico portista, destacando as diferenças entre o jogo de sábado em Famalicão e os das meias-finais para a Taça de Portugal:

«Os jogos são todos diferentes. A dinâmica é diferente, um ou outro jogador do Famalicão pode não estar em relação ao último jogo. Cada um tem a sua história. Depende muito também do que fizermos e permitirmos ao adversário.»

