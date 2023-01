Sérgio Conceição não tem dúvidas. O jogo na Madeira, com o Marítimo, é de capital importância para as ambições azuis e brancas.

«Historicamente é sempre um jogo difícil. É verdade que melhorou com o José Gomes tem dois resultados positivos em casa, duas vitórias, uma sobre o Sporting, um candidato ao título, outra sobre o Estoril. É verdade também que após o jogo com o Sporting teve uma derrota em Vizela. Tem jogadores com uma qualidade que não condiz com a sua posição na tabela. O Marítimo tem uma intensidade interessante, agressiva, muito pressionante e nós temos de dar o máximo», começou por antever o técnico, no Olival, onde a equipa treinou nesta manhã.

«Temos de perceber onde estamos neste momento e estamos atrás de dois rivais, Sp. Braga e Benfica. A margem de erro é mínima, é curta. Depois, olhamos para o que é o jogo, a equipa do Marítimo e o que tem feito nestes jogos com esta equipa técnica. Preparar este jogo da melhor forma com aquilo que é importante. Condição física dos jogadores e depois perceber em termos emocionais de que é uma final para nós. Temos de olhar para o jogo e depois pensar no que poderá suceder», continuou Conceição.

De resto, o treinador considerou que «o chip tem de ser sempre o mesmo», ou seja, não há diferenças entre o que se deve ser na conquista da Taça da Liga ou num jogo de campeonato. «Trabalhar no limite para se ganhar jogos. Há um jogo que temos de abordar e nesse chip têm de estar esses comportamentos dos jogadores, que é estar no máximo. O que é uma vitória merecida na Taça da Liga passou. Agora é campeonato. Campo não é fácil de jogar, é ir lá e perceber que é uma final para nós», resumiu.