O FC Porto visita o Rio Ave neste domingo (20h30), na 4.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição elogiou o próximo adversário dos dragões, que subiu de divisão.

«O Rio Ave subiu com todo o mérito, manteve praticamente o mesmo grupo e reforçou-se com alguns bons valores. Vem de um resultado positivo no campo do Estoril. Teve um comportamento nas primeiras jornadas que poderá ser ligeiramente diferente contra uma equipa da dimensão do FC Porto», começou por dizer.

O treinador portista passou os últimos dias a analisar o Rio Ave: «É uma equipa rápida na frente, com jogadores que têm qualidade nessa ligação entre defesa e ataque. Estamos preparados. É importante ver a equipa adversária no seu todo, olhar para o que pode ser diferente. Por exemplo, um Pedro Amaral como terceiro central ou como lateral/ala, se o Paulo Vítor joga naquela posição de lateral. O Amine ou Vítor Gomes, quem joga de início, são jogadores diferentes.»

«É olhar um pouco para a equipa do Rio Ave, olhar para que peças podem iniciar o jogo. Mas principalmente, trabalhar o que queremos para o jogo em termos estratégicos», finalizou Conceição.

O principal objetivo do FC Porto passará, antes de mais, por evitar os problemas sentidos em Vizela. «O início da preparação foi analisar a equipa do Rio Ave em conjunto e lembrar que podemos ter problemas como tivemos em Vizela se não estivemos no nosso máximo a todos os níveis. Tem muito a ver com isso, até porque o jogo vai depender muito do que nós fizermos. Temos de levar o jogo para o caminho que queremos, no sentido de conquistar os três pontos», salientou o técnico azul e branco.